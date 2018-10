Mercato Inter, l’esterno fortemente richiesto: i nerazzurri chiedono..

Inter: l’ex Lazio piace al Torino

L’Inter potrebbe far partire Antonio Candreva nel mercato di gennaio. E’ quanto riferisce Tuttosport, secondo il quale sarebbe forte l’interesse il Torino di Walter Mazzarri. Il classe ’87 è stato impiegato da Luciano Spalletti ma non è di certo un titolare, infatti, nelle gare che contano si punta su Matteo Politano. Il tecnico granata gradirebbe questo trasferimento in quanto le caratteristiche del calciatore si sposerebbero con il modulo di gioco.

Antonio Candreva è perfetto nel 3-4-2-1 come esterno a tutta fascia o a ridosso delle punte. I cross sarebbero pane quotidiano per Simone Zaza, Andrea Belotti ed i centrocampisti che si inseriscono. L’ex Lazio ci pensa anche se già in estate ha rifiutato il trasferimento al Monaco. Trasferirsi in Piemonte significherebbe anche accettare una riduzione di stipendio. Adesso guadagna 2,2 mentre Urbano Cairo offre poco più di 1 milione ed un prestito gratuito con diritto di riscatto al club milanese..

L’Inter ci pensa seriamente e studia anche quali potrebbero essere le contropartite interessanti. Piace il difensore francese N’kolou, il centrocampista Daniele Baselli ed il centravanti Andrea Belotti. A Spalletti serve un centrocampista dinamico ed il profilo dell’ex Atalanta potrebbe essere davvero preso in considerazione.