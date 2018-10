Esclusiva: L’entourage di Candreva esclude il trasferimento al Torino

Mercato – Candreva non si muoverà da Milano. Escluso il trasferimento al Torino.

Il Torino di Cairo e Mazzarri ha messo gli occhi su Antonio Candreva. I granata vorrebbero portarlo in quel di a Torino già a gennaio magari con un prestito gratuito come già affermato dal quotidiano Tuttosport. Cairo cercherà di far leva sui buoni rapporti con la società nerazzurra. In più l’Inter non ha mai smentito l’interesse per due dei pilastri granata come Baselli e Belotti.

Candreva, però, non si muoverà da Milano a gennaio ma continuerà a vestire la maglia nerazzurra. Sicuramente non andrà al Torino in quanto i granata non possono permettersi un ingaggio alto come quello del giocatore nerazzurro. Il suo entourage ha smentito categoricamente questa possibilità per il suo assistito direttamente a noi di Interdipendenza.net. Candreva non lascerà Milano ne per il Torino ne per altre destinazioni. Spalletti può stare tranquillo, quindi, almeno fino al termine della stagione.