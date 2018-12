Mercato Inter | Le parole di Mourinho avvicinano il giocatore in nerazzurro?

Mercato Inter | Le parole di Mourinho potrebbero avvicinare il giocatore all’Inter

Mercato Inter | Sono state davvero incredibili le parole con cui ieri il tecnico del Manchester United José Mourinho si sarebbe rivolto al suo centrocampista Paul Pogba. Il rapporto tra il tecnico portoghese ed il francese ex Juvetus sarebbe ormai definitivamente logorato. Tra i due non è mai esploso un feeling particolarmente forte.

Stando a quanto riportato da Daily Record Mourinho si sarebbe reso protagonista di un pesante sfogo dopo la gara terminata in pareggio contro il Southampton. Stando al tabloid inglese le parole sarebbero state le seguenti. “Tu non giochi, tu non rispetti né i tuoi compagni né i tuoi tifosi. E uccidi la mentalità delle persone oneste che ci sono intorno a te”.

Risvolti di mercato?

Il tecnico ha fatto capire che Pogba sarà privato del suo ruolo di vice capitano del Manchester United. A questo punto, visto il totale deterioramento dei rapporti tra i due non è impensabile una partenza del giocatore. E sul francese ci sarebbe proprio l’interesse dell’Inter.

Marotta infatti, che sta per diventare il nuovo amministratore delegato nerazzurro, vorrebbe presentarsi con un grande biglietto da visita. E cominciare la sua nuova avventura ingaggiando Paul Pogba sarebbe davvero un inizio con il botto.