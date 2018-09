Mercato Inter Lamela, spunta una clamorosa indiscrezione

Mercato Inter Lamela – L’argentino proposto all’Inter a marzo

Mercato Inter Lamela – Solo martedì scorso Inter e Tottenham si sono sfidate a San Siro per la prima del girone B di Champions League. Gara vinta dai nerazzurri per 2-1 solo negli ultimi dieci minuti. Tra gli Spurs compariva anche Erik Lamela, trasferitosi in Inghilterra dopo l’ottima esperienza alla Roma. A quanto pare, però, l’esterno argentino era pronto per il rientro in Italia e non nei giallorossi o alla Juventus ma all’Inter.

Lo scorso marzo Erik Lamela è stato offerto ai nerazzurri quando a lavorare sul mercato nerazzurro c’era Walter Sabatini che lo scoprì prima di portarlo alla Roma. Proposta avanzata anche con l’era Ausilio ma quest’ultimo ha preferito percorrere altre strade culminate con gli arrivi di Politano e Keità. A frenare la dirigenza nerazzurra sembra sia stato l’alto ingaggio del giocatore e la richiesta di 35milioni di euro chiesti dal Tottenham.

Chissà cosa avrà pensato durante la gara contro i nerazzurri in Champions. Avrebbe potuto vincerla con la maglia nerazzurra, invece è rientrato a Londra con un’amara sconfitta.