Mercato Inter, l’agente svela il retroscena sul giocatore: “L’Inter si è mossa prima”

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra si è mossa in anticipo rispetto ad un altro club di serie A e ha messo a segno l’acquisto del giocatore

Mercato Inter, tra i nuovi giocatori arrivati a Milano nell’ultima sessione di calciomercato, c’è Matteo Politano. L’esterno offensivo italiano è stato acquistato dal Sassuolo. Sul giocatore c’è sempre stato il forte interesse del Napoli, che ha cercato in tutti i modi di acquistarlo, sia nel mercato di gennaio che nell’ultima sessione estiva.

L’Inter è stata più veloce del Napoli, si è mossa prima e ha bruciato il club partenopeo, portando in nerazzurro Politano. Questo è quanto raccontato dall’agente del giocatore. Davide Lippi, parlando a Radio Marte, ha svelato il retroscena sul passaggio di Politano all’Inter.

Il motivo

Davide Lippi ha spiegato come il Napoli si sia fortemente interessato a Matteo Politano nel gennaio scorso. Il club partenopeo ha fatto di tutto per prendere l’esterno offensivo, con una proposta di acquisto molto elevata. Lo stesso agente del giocatore italiano ha lavorato intensamente per portare Politano a Napoli, ma sono sorti problemi col Sassuolo.

In estate, il club di De Laurentiis ha mostrato nuovamente il suo interesse per il giocatore del Sassuolo, ma l’Inter si è mossa in anticipo, bruciando il Napoli e assicurandosi Politano. Un impatto con l’Inter positivo per l’esterno d’attacco, impiegato costantemente da Luciano Spalletti in questo inizio di stagione. Politano ha segnato la sua prima rete ufficiale con la maglia dell’Inter in campionato contro il Cagliari a ‘San Siro’. Un bellissimo sinistro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per la rete del 2-0 che ha messo al sicuro il successo dei nerazzurri.