Mercato Inter | SM: “Ecco per quando è previsto l’arrivo di Keita”

Mercato Inter | SM svela la data dell’arrivo di Keita a Milano

Mercato Inter | Il nome di Keita è piombato prepotentemente nelle strategie di mercato nerazzurre. Quando si parlava solamente di Modric a sorpresa è piovuta la notizia dell’interesse della squadra guidata da Luciano Spalletti per l’attaccante ex Lazio ora in forza al Monaco. I due club hanno iniziato a ragionare in prima battuta su uno scambio di prestiti, che avrebbe portato Candreva nel principato. Tuttavia l’esterno italiano non è sembrato convinto ( e tuttora non appare esserlo), e di conseguenza la trattativa è andata avanti senza coinvolgerlo.

I dettagli dell’affare

Ebbene la trattativa sembra essere arrivata davvero alla sua conclusione, con tempi davvero brevi. Questo perché le tre volontà delle parti coinvolte sono state da subito unanimi. Per quanto riguarda le cifre, come riportato da Sport Mediaset, Keita arriverà all’Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Questo, come risaputo, in virtù dei limiti imposti dal FFP, che vieta all’Inter di realizzare acquisti senza cessioni per l stesso valore.

I nerazzurri pagheranno una cifra vicina ai 7 milioni di euro, mentre il riscatto è fissato a meno di 30. La valutazione complessiva dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni di euro. Stando sempre a Sport Mediaset il giocatore è atteso tra domani e lunedì a Milano per sostenere le visite mediche.