Mercato Inter, Karamoh può tornare se verrà sacrificato un nerazzurro

Mercato Inter: Karamoh potrebbe tornare se Keita non verrà riscattato dai nerazzurri

Non solo corsa scudetto e Champions. In casa Inter si parla, e non poco, anche di mercato. Occhi puntati sul centrocampo dove si fanno i nomi di Barella e Modric in primis senza dimenticare Martial. Spalletti sembra aver trovato gli undici perfetti e molti sono praticamente intoccabili come Perisic, Brozovic, Nainggolan, Politano. Chi non sta attraversando un buon momento è Gagliardini, così come nel reparto offensivo si aspetta il primo gol di Keita che tarda ad arrivare.

Proprio quest’ultimo potrebbe essere sacrificato per far posto a un altro attaccante di proprietà dell’Inter. Stiamo parlando di Karamoh mandato in prestito al Bordeaux per maturare e dove sta ben figurando. Il suo agente, Damiani, ha parlato del suo assistito a RMC Sport e non ha escluso un suo possibile ritorno. “Sta facendo bene al Bordeaux dove c’è molta concorrenza. E’ molto legato ai nerazzurri. Rientro? Tutto dipenderà se verrà riscattato Keita. Se ciò non avvenisse Karamoh può rientrare con più facilità“.