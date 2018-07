Mercato Inter | Importanti aggiornamenti su Florenzi. Sky sostiene che…

Mercato Inter, novità importanti

Mercato Inter – Secondo quanto riportato dall’esperto di Mercato di Sky, Alessandro Sugoni, vi sarebbero importanti novità riguardanti Florenzi.

Durante l’edizione delle ore 12.00 di Sky Sport 24, Alessandro Sugoni ha parlato di Florenzi, obbiettivo di Luciano Spalletti per l’esterno di destra: “Florenzi vuole restare a Roma. Non c’è però ancora l’accordo.”

Come precedentemente riportato dalla nostra redazione,l’Inter si era già mossa, presentando un’offerta di circa 22 milioni di euro.

La trattativa sarà piuttosto complicata, il terzino, essendo molto legato alla capitale vorrebbe un adeguamento dell’ingaggio, di conseguenza resterebbe in giallorosso. Non solo, il classe 91’ avrebbe espresso la volontà di avere delle garanzie riguardanti il suo impiego, vorrebbe essere un punto fermo. Spalletti dalla parte opposta tenta il calciatore, complice anche il buon rapporto tra i due e fra il neo acquisto dell’Inter, Radja Nainggolan. I due erano molto amici in quel di Roma. La tentazione potrebbe essere forte in caso di mancato rinnovo. I nerazzurri stanno costruendo, mattone dopo mattone, una squadra sempre più competitiva, sia per il campionato per la Champions League. Gli arrivi di Politano e di Nainggolan hanno il marchio di fabbrica di Spalletti, giocatori funzionali al suo modo di giocare. Il prossimo obbiettivo è Florenzi, vedremo se la società asseconderà il tecnico di Certaldo.

Fonte: Sky Sport 24