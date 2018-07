Mercato Inter: Il vero rebus di Ausilio può risolverlo la Premier

Mercato Inter: Joao Mario, la partita più insidiosa

(Mercato Inter) Dopo aver chiuso la partita delle plusvalenze ed aver avviato con grande profitto la campagna di rafforzamento della squadra, il Ds nerazzurro Piero Ausilio si troverà di fronte alla partita forse più impegnativa di questa stagione di mercato. Piazzare Joao Mario senza dover contabilizzare minusvalenze.

Ne parla oggi Nicolò Schira della “Gazzetta dello Sport” – sull’appendice “Gazza Mercato”.

Secondo il giornalista per il portoghese si sta riaprendo l’opzione inglese.

“Joao Mario è rientrato all’Inter dopo il semestre in prestito al West Ham, ma il suo futuro sarà lon-tano dai nerazzurri. Il numero 10 della Nazionale Portoghese ha estimatori in Premier League e po-trebbe tornare così Oltremanica. Hanno iniziato a sondare il terreno Everton e Bournemouth. Primi sondaggi che potrebbero portare a proposte concrete. Ovviamente la valutazione resta alta: 25 mi-lioni di euro, in modo da permettere ai nerazzurri di non fare minusvalenze”.

Le parole prima del mondiale

Pochi giorni prima di volare in Russia con la sua nazionale, il portoghese si era lasciato andare a delle considerazioni particolarmente “insidiose”nei confronti della società nerazzurra :“sarebbe inutile presentarmi ad Appiano, nonostante un contratto valido fino al 2021. Spero si riesca a trovare una soluzione il prima possibile…nel calcio come nella vita bisogna essere onesti nel capire quando le cose finiscono. E con l’Inter è finita”…

Alla luce di queste parole il destino di Joao Mario pare segnato. Due sole le alternative, o il suo entourage porta in Corso Vittorio Emanuele la proposta d’acquisto da parte di un club di Premier (o di qualunque altro campionato ritenga) con allegato l’assegno da oltre 25 milioni, oppure l’esterno pare destinato ad un’annata di grandi sofferenze nell’ambiente nerazzurro. Dove, ovviamente, dovrà presentarsi al termine delle “meritate” ferie post mondiale.

Fonte: Gazzetta.it