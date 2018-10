Shaw rinnova il contratto con il Man UTD

Mercato Inter – Il terzino inglese, Luke Shaw, ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United sino al giugno del 2023. Un inizio di carriera sfortunato alla United, troppi infortuni non hanno permesso all’allora giovane Shaw di imporsi e di rispettare le aspettative della cifra pagata per il suo cartellino. Ora il terzino, sotto la guida di Mourinho sembrerebbe aver preso il via verso la ripresa. Sarebbe stata un’otto parametro zero per i nerazzurri, ma Mou si è ben guardato dal perdere il suo “nuovo” terzino.

Il comunicato del club

“Il Manchester United è lieto di annunciare che Luke Shaw ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club fino al giugno del 2023, con la possibilità di prolungarsi per un ulteriore anno”.

Le parole del del terzino

“Da quando sono arrivato allo United, sono passati quattro anni, molto veloci, come un vortice. Sono molto orgoglioso di firmare il mio nuovo contratto e di continuare il mio viaggio con questo fantastico club. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno mostrato un enorme supporto: la dirigenza, i miei compagni di squadra e i tifosi. Voglio far sapere a tutti che darò tutto ciò che posso per ripagarli e portare successo negli anni a venire. Sono ancora molto giovane e ho molto altro da imparare. Non vedo l’ora di continuare i miei progressi sotto la guida di Jose Mourinho”.

Fonte: Manchester United

