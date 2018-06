Mercato Inter, il quotidiano Sport: “Ausilio a destra ha una priorità”

Il quotidiano spagnolo rivela la priorità del direttore sportivo dell’Inter

Mercato Inter – Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Sport, dopo il mancato riscatto di Joao Cancelo, i nerazzurri sono alla ricerca del profilo più adatto per sostituire il portoghese sulla fascia destra.

Continua a rimbalzare il nome di Aleix Vidal, terzino spagnolo classe ’89 di proprietà del Barcellona, in uscita dal club catalano. Secondo “Sport”, Vidal è ora la priorità in casa Inter per il ruolo di terzino. Il giocatore è acquistabile anche a causa delle condizioni economiche favorevoli, considerando che il Barcellona lo valuterebbe circa 10 milioni di euro. Sullo sfondo resta il nome di Alessandro Florenzi, la cui trattativa per il rinnovo con la Roma resta in fase di stallo.

Sono quattro i candidati per la fascia destra

All’Inter servono ancora almeno tre tasselli per completare il mosaico. Uno di questi è il terzino destro. Secondo i nostri quotidiani, “per il ruolo di terzino i candidati restano i soliti: Aleix Vidal del Barcellona, Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid e Davide Zappacosta del Chelsea – conferma la Gazzetta dello Sport -. Profili simili, che garantirebbero spinta ed esperienza internazionale. Nessuna vera trattativa, comunque: sondaggi, chiacchiere e un «a risentirci a luglio”.

In pole position, però, in questo momento sembra esserci Aleix Vidal che attende fiducioso la chiamata di Ausilio, dopo essere stato messo alla porta da Valverde. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, “la trattativa potrebbe chiudersi sulla base di dieci milioni – e magari in prestito con diritto – con il Barça pronto a dare il via libera all’affare. L’alternativa all’ex Siviglia è Zappacosta che però costa almeno il doppio. Poi c’è la variabile impazzita chiamata Florenzi: non dovesse rinnovare con la Roma, Spalletti sarebbe felicissimo di dargli asilo nella sua Inter”.