(Mercato Inter) Il nerazzurro confessa “dovevo andare via”. Ecco perché è restato

(Mercato Inter) L’esterno parla della rinuncia al trasferimento

(Mercato Inter) Dopo il campionato non propriamente esaltante dello scorso anno molte nubi si erano addensate sul suo futuro all’Inter. Per tutto il mercato è stato sulle montagne russe, poi alla fine ecco qua ancora con la sua maglia numero 87.

Antonio Candreva è stato spesso uno dei migliori in questo primo scorcio di campionato nella squadra nerazzurra, ritrovando anche la via del gol persa per tutto lo scorso torneo. L’esterno oggi ha parlato a SportMediaset e ha svelato un retroscena di mercato sulla scorsa estate: “Dovevo andare via, ma poi ho deciso di restare. Il Monaco era una opportunità, ma non l’ho presa in considerazione perché voglio e devo ancora dimostrare tanto qui. Sono in una squadra fortissima, non c’è niente di meglio che l’Inter. Voglio lasciare un ricordo importante.

Non aver realizzato neanche un gol l’anno scorso un po’ mi è pesato, spero che Bologna sia un punto di partenza. Ho dedicato quel go alla mia compagna ed al maschietti che stiamo aspettando. Sappiamo di essere forti, siamo consapevoli delle nostre forze, ma in campo non ci regala niente nessuno. Dobbiamo approcciare le partite nel modo giusto e per tutti i 90 minuti”.

(Fonte SportMediaset )