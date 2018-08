Mercato Inter | Il Napoli si ritira dalla corsa per l’obiettivo nerazzurro

Mercato Inter | L’inter ha il via libera per il suo obiettivo?

Mercato Inter | Ausilio sta ancora lavorando per rinforzare la squadra da mettere a disposizione dl tecnico Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il sogno (forse proibito) è il centrocampista vice campione del mondo Luka Modric, che potrebbe decidere di lasciare il Real Madrid. Ma oltre a sognare il ds nerazzurro sta valutando varie opzioni per non rischiare di rimanere scoperto nel caso in cui il giocatore croato decidesse di restare alla corte di Florentino Perez.

Stando a quanto sta riportando Sky nel corso delle ultime giornate l’Inter potrebbe virare su un giocatore da posizionare su un diverso ruolo. Spalletti sta lasciando intendere che la posizione di centrocampista potrebbe essere occupata da Asamoah. Il tecnico sta provando ripetutamente l’ex Juve nella linea mediana del campo (dove giocava già con la maglia dell’Udinese).

Piano B

Se il giocatore dovesse essere spostato a centrocampo la coperta rimarrebbe scoperta sulla fascia difensiva sinistra. Per questo si sta valutando l’opzione di acquistare un terzino, ed in questo senso il nome forte sembra essere quello di Darmian. Il Manchester United non sembra essere disposto a privarsene per meno di 20 milioni di euro. Il giocatore tuttavia vuole fortemente tornare in Italia, e ha il gradimento della società, vista la sua duttilità che gli permette di giocare su entrambe le fasce.

Su Darmian era forte però la concorrenza del Napoli, che è alla disperata ricerca di un rinforzo in quella zona del campo. Tuttavia, come riportato da Sky sport 24 il presidente De Laurentis è vicinissimo a chiudere per l’acquisto di Malcuit per circa 10 milioni di euro. Così facendo l’inter avrebbe via libera per Darmian, qualora decidesse davvero di affondare il colpo per un nuovo terzino.