(Mercato Inter) Il Milan compra Paquetà, l’Inter sorride e ringrazia

(Mercato Inter) Paquetà fa felice…l’Inter

(Mercato Inter) Il Milan sta portando in Italia quello che molti considerano uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano, Paquetà.

Un affare di mercato, che potrebbe far felici i tifosi rossoneri ma anche quelli nerazzurri. Tuttosport spiega l’arcano, evidenziando come un protagonista indiretto dell’affare potrebbe diventare Gabigol.

Il quotidiano torinese ricorda che l’Inter sta seriamente pensando alla cessione di Gabriel Barbosa che a fine anno rientrerà dal prestito al Santos. Considerando il prezzo (salato) pagato per acquistarlo e gli ammortamenti dei tre esercizi, per evitare minusvalenze potrebbero ora essere sufficienti venti milioni.

Gabigol al Flamengo? Paga il Milan

Secondo Tuttosport il Flamengo avrebbe recentemente avvicinato Gabigol e suo padre, che tra l’altro cura gli interessi del figlio, per verificare la possibilità di uno suo trasferimento. Gabigol ha avuto un ottimo rendimento nei mesi passati in Brasile, adesso parla da capocannoniere del Brasileirao e dunque gli appetiti fioriscono.

“Il Flamengo infatti, in questo momento ha una certa disponibilità economica grazie… al Milan. L’idea di una parte della dirigenza flamenguista, infatti, in vista delle imminenti elezioni, è di accaparrarsi Gabigol investendo i soldi ottenuti con la cessione di Paquetà. Attualmente il Milan ha già versato nelle casse del Flamenco 5 milioni per il giocatore, cui verranno aggiunti 15 milioni a gennaio, 10 a luglio e i rimanenti 5 milioni più bonus verranno corrisposti nel 2020″.

