Mercato Inter, il dopo Handanovic c’è: ecco il nome

Calciomercato Inter per blindare la porta anche per il futuro. Il dopo-Handanovic ha un nome e un cognome. Gioca in Italia.

Il calciomercato è in fermento costante. Anche di questi tempi. L’Inter, da questo punto di vista, può considerarsi piuttosto attiva e reattiva allo stesso tempo. Intenta a monitorare il mercato sia italiano che estero. C’è un portiere, in particolar modo, che gioca in Italia e che può rientrare a pieno titolo tra i profili per il dopo-Handanovic.

Alban Lafont per la porta dell’Inter. Può essere il sostituto di Samir Handanovic.

Lo riporta Tuttosport. Il futuro portiere dell’Inter può chiamarsi Alban Lafont. Una delle rivelazioni di questo primissimo scorcio di stagione della Fiorentina. Dando per scontato che Handanovic andrà via nei prossimi anni, se non altro per questioni anagrafiche, il classe 99 è certamente nella lista dei papabili nerazzurri. Lafont per la porta. Il profilo ideale per non disperdere garanzia e affidabilità tra i pali formato Handanovic. In attesa di inseguire ancora la tentazione Modric.