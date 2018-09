(Mercato Inter) Il centrocampista rinnova, Inter beffata

Mercato Inter: Tousart rinnova

(Mercato Inter) Negli ultimi tempi diverse fonti hanno accreditato un interesse concreto dell’Inter per uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo: Lucas Tousart, centrocampista del Lione. Dalla Francia erano giunte voci di richieste insistenti dell’Inter per conoscere la situazione del giovane talento nell’ottica di portarlo a Milano possibilmente anche a gennaio.

Il ragazzo, classe’97, ha entusiasmato gli osservatori nerazzurri che hanno visto in lui il possibile gemello ideale per Brozovic. Le caratteristiche di Tousart, simili a quelle di Kante, anche se con maggiore fisicità, ne hanno fatto un obbiettivo cui l’Inter guarda con grande attenzione, anche se la schiera delle pretendenti è lunga, con il Barca in prima fila.

Oggi però arriva una notizia che potrebbe chiudere ogni aspettativa. Il sito di L’Equipe riporta infatti la notizia che Tousart , dopo una lunga trattativa con il suo club, avrebbe trovato l’accordo per rinnovare il contratto. Un anno in più, dal 2022 al 2023, per sedare gli appetiti di tutti e per confermarsi punto di riferimento del Lione.

Fonte L’Equipe