Mercato Inter, il calciatore è in pugno: Zanetti batte il Real

L’Inter forte sul talento

L‘Inter continua ad ottenere ottimi risultati sul campo e cerca di perfezionare anche gli obiettivi sul mercato. Nelle ultime ore, i dirigenti nerazzurri stanno stringendo per il colpo Exequiel Palacios. In realtà, i media argentini sostengono che il Real Madrid sia in vantaggio sul centrocampista così da voler spendere subito 20 milioni di Euro.

Di tutt’altra opinione è invece l’agente Renato Corsi ceh subito negato l’opinione del Mundo Deporitvo, dichiarando di aver ricevuto una proposta soltanto da Javier Zanetti. I nerazzurri sono molto interessati al calciatore, inoltre, il dirigente ha dichiarato:

“Nessuno mi ha chiamato dal Real Madrid per Palacios.

Ha aggiunto che ci sarà un incontro con i dirigenti di River per aumentare il valore della clausola di rescissione del contratto di Palacios”

Dopo l’Inter, c’è un’altra squadra spagnola che segue Palacios. Si tratta del Barcellona che ha delegato degli emissari per monitorare il centrocampista nel match contro il Gremio.

"Me llamó Zanetti para avisarme que lo están siguiendo porque es un jugador que les interesa, pero solamente eso" https://t.co/G1ukgV5UCw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 30, 2018