Mercato Inter, il calciatore è ai saluti: due nomi per sostituirlo

Inter: si cerca un difensore

L’Inter potrebbe salutare Joao Miranda. Il difensore brasiliano, oramai riserva di Stefan De Vrij o di Milan Skriniar, è stato il peggiore in campo nel match di domenica contro la Spal. Un rigore procurato e marcatura assente sul gol di Alberto Paloschi. L’età, oramai non giovanissima, sta facendo riflettere i dirigenti nerazzurri. Il contratto dell’ex Atletico Madrid scadrà nel 2019 e ci sarebbe il rischio di perderlo a 0.

Proprio in Spagna, il d.s Piero Ausilio vorrebbe tentare il colpo per sostituire il calciatore verdeoro. Piace tantissimo Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, che Diego Simeone non vorrebbe affatto cedere. Le richieste dei Colchoneros sono abbastanza elevate e sul montenegrino è molto presente anche la Juventus.

In alternativa piace il difensore del Manchester City, Vincent Kompany, anche lui in scadenza di contratto. L’età del belga, classe 1986, desta molto scetticismo ai dirigenti di Corso Vittorio Emanuele.