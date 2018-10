Mercato Inter | AS, gli spagnoli fanno sul serio per Icardi

Mercato Inter, Real Madrid su Icardi

Mercato Inter – Il Real Madrid è alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza dopo la perdita di Cristiano Ronaldo. Icardi ed Hazard sono i nomi fatti dalla stampa spagnola. Che il Real sia fortemente interessato al capitano nerazzurro è un fatto ormai assodato, la palla passerà al calciatore, che non ha mai espresso la volontà di lasciare il club nerazzurro, anzi il suo obbiettivo è quello di portare alto il nome dell’Inter. Inizio straordinario di Champions League per Maurito, che ha ulteriormente messo in luce il suo talento da goleador, mettendosi in mostra davanti agli occhi delle big europee.

Il tweet del giornalista di AS

#Hazard ya está siendo más que pesado a la hora de venderse al #RealMadrid y cada día tengo más claro que no vestirá la camiseta blanca y en cambio lo del goleador #Icardi tiene una pinta extraordinaria. — Manolete (@AS_Manolete) October 14, 2018

“Su Hazard la situazione è sempre più pesante quando si parla di un possibile approdo al Real Madrid, ogni giorno che passa mi convinco sempre più che non possa vestire la maglia dei blancos. Al contrario del goleador Icardi, il quale ha molte più possibilità”.

