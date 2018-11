Inter News: Icardi a segno anche in nazionale

(Mercato Inter Icardi) Ci sono personaggi le cui parole sono sempre più importanti e numerose dei fatti che compiono. Altri invece che parlano poco con la bocca ma moltissimo con le azioni concrete. Mauro Icardi appartiene a questa seconda categoria. Impossibile dubitarne, tanto più dopo il gol di ieri con la nazionale argentina, il suo primo gol nell’albiceleste alla quarta partita in cui è stato schierato sin dall’inizio.

Segnava solo nell’Inter e poco nell’Europa che conta secondo molti, dimentichi che del fatto che Maurito gioca la sua prima Champions solo quest’anno. Appena ha sentito quella musichetta, toc, tre gol in quattro partite, tanto per presentarsi con il vestito elegante. Tre gol tutti decisivi, tra l’altro, non per arrotondare punteggi sonanti come molti di tanti top player celebrati.

Eh, ma in nazionale lascia a desiderare…zac, serviti anche qui. Un gran gol quello di stanotte, alla sua maniera, con l’inserimento profondo sul filtrante di Lamela ed il sinistro a far piangere il portiere avversario.

Adesso manca solo che i detrattori lancino l’ultima profezia, “bravo, ok ma non ha mai segnato in una finale di Champions”. La prendiamo come profezia augurale, in attesa di Tottenham e PSV Eindhoven.

Se conta il gol quanto vale Maurito?

Se è per questo il bomber nerazzurro non ha mai segnato neanche nel torneo delle Misericordie della Valsugana né nella Coppa dell’Unità del Valdarno, ma per questi c’è tempo. Nel calcio conta una sola cosa. il gol. Icardi sa fare quasi solo quello, gol. Dunque quanto vale oggi Maurito sul mercato?

Quanto valgono 118 gol (di cui 107 nell’Inter) in 8 campionati di serie A a soli 25 anni? E i gol freschi freschi in Champions ed in nazionale? Se il Torino chiedeva 18 mesi fa 100 milioni per Belotti e la Fiorentina non si mette neanche a sedere per Chiesa a meno di 70 milioni, c’è qualcuno che si adira se diciamo che Maurito, con i prezzi del mercato di oggi, vale una cifra più vicina ai 200 milioni che ai 150?

E perché non ripensare a quello che diceva Mister Spalletti in conferenza stampa poche settimane fa? Se Icardi me lo chiede il Real voglio 100 più 20 di mancia, se me lo chiede il Barca 100 più 40 di mancia, giusto per sottolineare che il prezzo ormai lo fa il mercato.

E quanto vale la serietà?

E se uno come Dembelè, pagato 105 milioni dal Barca bonus compresi, riesce a farsi criticare per le nottate passate alla play station salvo poi marinare l’allenamento, quanto vale Icardi?

Quanto vale la serietà di un ragazzo che alla sua età manda avanti una famiglia con 5 figli senza cha mai e poi mai sia venuta fuori una voce, uno spiffero, sulla sua serietà? E quanto vale la serietà di un capitano che si fa carico sempre più del suo ruolo di trascinatore nello spogliatoio ed in campo?

La serietà, la professionalità a questi livelli si paga, e tanto. Quanto? Diciamo altri 50 milioncini di euro a stare bassi. Et voilà, la valutazione è fatta.

Avviso alla clientela: il prezzo in questione è fatto solo a puro titolo esemplificativo. Chi ha la fortuna di avere uno come Maurito se lo tiene ben stretto, chi non ce l’ha se ne faccia una ragione.