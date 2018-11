(Mercato Inter) No allo scambio Skriniar – Pogba

(Mercato Inter) L’arrivo di Beppe Marotta ed il termine degli effetti del Settlement Agreement con l’Uefa hanno scatenato voci di mercato suggestive. Una di queste, tuttora viva nei mezzi d’informazione, è quella che riguarda Paul Pogba. Il campione del mondo non vive stagioni tranquille allo United, il suo rapporto con Josè Mourinho è spesso conflittuale.

E non è un mistero che lo Special One stia da tempo seguendo le vicende nerazzurre con Perisic e Skriniar nel mirino

Soprattutto il difensore centrale è entrato nelle mire del Manchester. Il Club ingkese è deciso a rinforzare una difesa che non sta offrendo le garanzie necessarie per proporsi alla pari con gli altri top club specialmente in Champions League,

Mettendo insieme i fattori, più di un addetto a lavori sta ipotizzando in queste ore uno scambio clamoroso tra Pogba e Skriniar.

Il sito FCInter1908.it ha realizzato un referendum tra i tifosi nerazzurri al riguardo. La domanda era se fossero disposti a sacrificare il gioiello della difesa nerazzurra puri di vedere il Pogba in nerazzurro.

Il risultato è stato un plebiscito. Il 93% degli intervistati ha espresso un netto rifiuto. Un segno tangibile di quanto Skriniar sia apprezzato ed amato dal popolo nerazzurro.