(Mercato Inter) I segnali sono chiari, l’Inter può beffare tutti per il centrocampista

Mercato Inter: potrebbe arrivare già a gennaio

(Mercato Inter) Che l’Inter sia alla ricerca di un centrocampista di livello top non è un mistero. Il tormentone estivo di Modric non si è chiuso, le voci da Madrid rimbalzano ancora di continuo. Ma il nome sulla bocca di tutti, tifosi compresi non è lui. Oggi più di Modric l’Inter guarda a Barella, il giovanissimo talento del Cagliari che si sta confermando sugli standard di rendimento altissimi già mostrati lo scorso anno.

Nelle ultime ore anche Barella ha mostrato di guardare all’Inter, le sue ultime parole non sono passate inosservate. “Tifoso? No. Ho sempre tifato Cagliari, ma in casa mia tutti sono interisti e quindi da bambino ero contento quando l’Inter vinceva. Il mio idolo era Del Piero, mentre il modello da seguire era Stankovic per intensità e tiro. Era un giocatore che mi riempiva gli occhi”.”Il migliore nel mio ruolo è Modric perché vede il gioco prima di tutti. Poi ci sono Radja Nainggolan e Khedira”.

Si parla già di cifre

Il Presidente del Cagliari Giulini (tra l’altro già membro del Cda dell’Inter) ha capito di avere tra le mani un gioiello che può fare la fortuna, in termini economici, della società isolana, L’Inter si era già fatta avanti per Barella nello scorso mercato ma poi i problemi legati al FFP avevano fatto cadere ogni tentativo. Ma Giulini ha chiaro che ben difficilmente potrà trattenere ancora in Sardegna il ragazzo. E per tutti i motivi sopra elencati l’Inter è in pole position.

Voci di mercato parlano addirittura di un possibile trasferimento già nella sessione invernale di mercato con la formula ormai scontata del prestito con obbligo di riscatto. Le stese voci indicano già le cifre di 7 milioni per il prestito e 30 milioni in due anni, importi che potrebbero convincere Giulini .a dare l’ok al passaggio di Barella in nerazzurro.