Mercato Inter, i nerazzurri pronti all’affare: arriva dal Barcellona

Inter: scelto l’erede di Handanovic

L’Inter affronterà il Barcellona la prossima settimana in occasione dell’impegno di Champions League. La sfida tra i due club sarà anche un buon motivo per parlare di mercato. Piero Ausilio avrebbe trovato nella rosa catalana il sostituto di Samir Handanovic. Si tratta di Jasper Cillessen che non rientra nei piani di Valverde. Il tecnico lo ha escluso da entrambe le liste e non lo ritiene parte del progetto.

L’olandese trova conforto con la sua Olanda ma, come ha dichiarato anche l’allenatore Koeman, il ragazzo ha bisogno di stimoli. Per questo motivo, come riporta il Mundo Deportivo, l’Inter sarebbe pronta ad ingaggiare l’estremo difensore a prezzo di saldo. Handonovic, infatti, non è più giovanissimo e da tempo si monitorano vari profili. Inoltre, il Barcellona ha già stilato la lista con i nomi che dovrebbero prendere il posto dell’olandese. Questi gli osservati:

Koen Casteels

Jeroen Zoet ,

, Timo Horn ,

, Jiri Pavlenka,