Mercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio per due bomber

Mercato Inter – Interesse concreto per due attaccanti della serie A

Archiviata la vittoria in Champions League contro il PSV per l’Inter è tempo di pensare al campionato. La vetta e la Juventus distano 8 punti e i nerazzurri sono pronti a un ruolo da protagonista anche in serie A. L’ostacolo di domenica è la SPAL, gara sulla carta facile ma da non sottovalutare.

L’Inter non vuol fermare la propria corsa e per questo ci pensa Spalletti. Per il resto, invece, è compito della dirigenza nerazzurra, come per il mercato. Per tornare più competitivi che mai con i bianconeri in primis e in Europa, l’Inter sta già lavorando su qualche nome. Non solo ipotesi ma veri e propri obbiettivi sono Federico Chiesa e Piatek. L’attaccante del Genoa non smette di segnare e incantare e i nerazzurri sembrano fortemente interessanti al gioiellino di Preziosi. Intervenuto ai microfoni di DAZN non ha escluso un suo trasferimento a giugno.

L’Inter è seriamente interessata al giocatore così come il Milan e cercherà di opzionarlo già a gennaio. A rendere possibile ciò sono anche i ricavi della Champions. Con la partecipazione e le vittorie in Champions i nerazzurri hanno già incassato 44,3 milioni di euro. In caso di qualificazione in arrivo altri 9,5milioni. Un bottino che sarà fondamentale per lavorare sul mercato.