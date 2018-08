Mercato Inter | I nerazzurri a sorpresa piombano sul centrocampista brasiliano

Mercato Inter | I nerazzurri piombano a sorpresa sul centrocampista brasiliano

Mercato Inter | Quello che stanno mettendo in atto i nerazzurri è un mercato che può essere definito in qualsiasi modo, tranne che banale. Molteplici sono stati i colpi realizzati finora, e non sembra essere ancora giunta la conclusione di questa sessione di calciomercato. Mentre si continua a coltivare il sogno Modric, gli uomini mercato si guardano intorno. Praticamente chiusa la trattativa per Keita, con il giocatore che dovrebbe raggiungere Milano in questi giorni per sostenere le visite mediche.

Dalla Francia è arrivata oggi la notizia che Ausilio sia piombato su un giovane centrocampista brasiliano. Si tratta di Thiago Maia, giocatore in forza al Lille. Il club francese fa una valutazione di circa 20 milioni di euro. Come riportato dal portale Le 10sport.com, il Lille avrebbe respinto le avances di Watord e Newcastle, proprio perché avrebbe ricevuto la proposta dell’Inter.

I nerazzurri avrebbero garantito al Lille di lasciare il giocatore in Francia per un altro anno. Questo perché Thiago Maia non ha un passaporto comunitario, e con il probabilissimo arrivo di Keita l’Inter non può ingaggiare extra-comunitari.