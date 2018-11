Mercato Inter: Gabigol torna a Milano ma Ausilio è pronto a cederlo

Mercato Inter: Gabigol non rinnova il prestito col Santos e rientrerà a Milano ma Ausilio è in cerca di una nuova sistemazione

Gabigol sta per terminare il suo prestito al Santos, una parentesi che gli ha dato modo di ritrovarsi. Il brasiliano, infatti, è il capocannoniere del campionato con 16 reti. Ha ritrovato la fiducia e il gol ma a fine anno scade il prestito e rientrerà a Milano anche se non per restarci. Ausilio, infatti, è pronto a trovargli una nuova sistemazione o in Brasile o in Europa. Il Flamengo è pronto ad accoglierlo anche se il Santos vorrebbe trattenerlo ma difficilmente succederà.

In Europa, invece, Everton e West Ham vorrebbero puntare su di lui. Prospettiva europea che non dispiace a Gabigol nonostante il sogno sarebbe quello di giocarsi le proprie chance in nerazzurro ma al momento è difficile che Spalletti cerchi in lui l’uomo in più. Il brasiliano ha così dichiarato dopo la sua ultima gara con il Santos: “Sarò sincero, è davvero molto complicato che io resti al Santos. Mi godrò queste ultime partite perché credo che potrebbero essere le ultime”. Parole che sanno di addio ma non di benvenuto all’Inter.