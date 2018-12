Mercato Inter, un club brasiliano punta Gabigol

Mercato Inter. Dopo una lunga trattativa, nell’estate del 2016, l’Inter acquistò dal Santos, l’attaccante Gabriel Barbosa Almeida, meglio noto come Gabigol per 30 milioni di euro. Il classe 96′, però, complice il poco spazio concesso dai tre allenatori di quell’anno (De Boer, Pioli e Vecchi), non era riuscito a rispettare le enormi aspettative sul suo conto e di conseguenza il club meneghino lo ha ceduto in prestito al Benfica prima e al Santos poi. Il ritorno in patria, ha avuto l’effetto sperato e a suon di gol di prestazioni, Gabigol, è rinato. Il prestito è finito e dopo le vacanze dell’Epifania, Gabigol si presenterà ad Appiano Gentile.

Il futuro di Gabigol

Mercato Inter. Il giocatore non rientra nel piano tecnico nerazzurro, almeno per questa stagione. Il club meneghino vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma la possibile offerta non dovrebbe essere inferiore a 20 milioni di euro, mentre in caso di prestito sarebbe preferibile la pista europea a quella sudamericana. La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, riprende l’indiscrezione di O’ Globo, secondo la quale ci potrebbe essere un interessamento del Flamengo, che sarebbe disposto a sacrificare il talentino Lincon. I milanesi non hanno caselle libere per gli extracomunitari e potrebbero prenderlo a gennaio per tesserarlo a luglio. I rossoneri, inoltre, potrebbero presentare un’offerta per Miranda.

