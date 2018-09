Mercato: Inter e Milan puntano il gioiello del Genoa Piatek

Inter e Milan hanno iniziato a sondare il terreno per l’attaccante polacco del Genoa

Con il campionato ormai arrivato alla terza giornata, i club continuano a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi possibili innesti. In particolar modo Inter e Milan sembrano pronte a un nuovo derby mercato. Oggetto del desiderio è il gioiellino del Genoa, Piatek. L’attaccante polacco classe 1995 è costato circa 5 milioni a Preziosi, prelevato dal KS Cracovia. Dal suo arrivo al Genoa ha messo a segno già 7 reti tra coppa Italia e campionato.

Le due milanese, visti i numeri, stanno iniziando a sondare il terreno per il giovane attaccante. L’idea sarebbe di acquistarlo già nel mercato di gennaio se il rendimento dovesse continuare su questi livelli. Acquistarlo per poi lasciarlo agli ordini di Ballardini e dargli la possibilità di giocare con continuità e crescere. C’è da dire che tra le due milanesi, i rossoneri sembrerebbero in vantaggio visti gli ottimi rapporti con Prezioni. Milan e Genoa, infatti, hanno già una serie di trattative messe a segno negli anni scorsi. L’Inter potrebbe far leva su una buona offerta per convincere Preziosi, sempre disponibile a vendere al miglior offerente i propri gioielli. Al momento nessun incontro per il giocatore ma soltanto dei timidi sondaggi che potrebbero concretizzarsi da qui all’inizio del mercato di riparazione.