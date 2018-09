(Mercato Inter) E’ il bomber d’Europa, Inter scatenata e con un grosso vantaggio

Mercato Inter: Ausilio già al lavoro sul bomber

(Mercato Inter) Il prossimo mercato estivo sarà quello che segnerà l’inizio di una nuova stagione per l’Inter, dopo la fine dei vincoli del FFP. Per questo Piero Ausilio ha il motore continuamente acceso e le antenne dritte su qualsiasi movimento.

Secondo la testata “Cittàceleste” le ultime avvisaglie porterebero lo staff nerazzurro a Genova sponda rossoblu. Qui gioca Krysztof Piatek, che al momento è il migliore realizzatore nei campionati europei , sei gol in cinque partite, primo giocatore del Grifone genoano ad andare a segno continuativamente nei primi 5 turni. Oltre alla quaterna messa a segno in Coppa Italia che portano il suo bottino a 10.

Arrivato in Italia da perfetto Carneade del calcio, dopo due mesi già capace di spaccare partite e titoli sui giornali. L’Inter sarebbe già sulle orme del centravanti polacco classe 1995. Ovviamente non da sola, con tutte le altre big schierate in rassegna sotto la sede del Genoa che già si frega la mani, ma di certo con un vantaggio su tutti i competitor.

Gli antichi ed ottimi rapporti che caratterizzano le relazioni tra Inter e Genoa sono conosciuti e nel corso degli ultimi anni hanno portato alla chiusura di numerose ed importanti trattative. Proprio questi potrebbero rivelarsi ‘asso nella manica di Piero Ausilio per anticipare tutta la concorrenza.

Fonte: Cittàceleste.it