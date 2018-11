Mercato Inter, è caccia al difensore: due nomi sul taccuino di Ausilio (CdS)

Mercato Inter, è caccia al difensore

Mercato Inter – Ausilio continua a lavorare sotto traccia sia per la sessione invernale del calciomercato sia per quella estiva che si preannuncia già da adesso ricca di colpi di scena. Uno dei principali crucci del direttore sportivo interista è sostituire Joao Miranda, dato per sicuro partente a giugno, complice anche l’età avanzata e il contratto in scadenza nel 2020.

Il primo nome sul taccuino, come tutti bene o male sappiamo, è Joachim Andersen, centrale danese in forza alla Sampdoria e fresco di rinnnovo del contratto fino al 2023. L’Inter non si lascia certo spaventare da un rinnovo e quindi sta continuando a battere questa pista anche perché convinta del potenziale del classe 96.

Il problema è che la bottega doriana è una delle più care d’Italia, quindi il vulcanico presidente Ferrero non lascerà andar via il suo gioiello a cuor leggero, memore anche dell’affare Skriniar dello scorso anno. Già perché, visto il valore del calciatore schizzato alle stelle in mezzo campionato, forse avrebbe potuto chiedere qualche milione in più.

Piace Mancini

Mercato Inter – Ausilio però non si ferma soltanto all’osservazione di Andersen. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sul suo taccuino è finito anche Gianluca Mancini in forza all’Atalanta che, tra le altre cose, domenica è andato in gol proprio contro quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Il centrale, secondo il quotidiano romano, è sponsorizzato da una leggenda nerazzurra: Marco Materazzi, che lo stima e lo ritiene all’altezza di un palcoscenico complicato come quello del Meazza. L’affare, inoltre, sarebbe facilitato dall’amicizia tra le due proprietà, amicizia che si è consolidata negli ultimi anni con operazioni come Gagliardini, Bastoni, Bettella e altre ancora.