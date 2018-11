Mercato Inter: dure parole dell’agente di Rafinha. Ecco cosa potrebbe accadere

Mercato Inter, Mazinho non le manda a dire, duro attacco del padre e agente di Rafinha, il futuro tutto da definire

Mercato Inter, Rafinha potrebbe lasciare nuovamente il Barcellona a gennaio. Ad affermare ciò è stato il padre e agente del calciatore brasiliano. Mazinho ha parlato quest’oggi a Galicia Sport, attaccando in modo chiaro il trattamento riservato a Rafinha da parte del Barcellona.

Il fantasista dei catalani non sta trovando molto spazio in questa prima parte di stagione. Dopo aver risolto i problemi fisici che l’hanno tenuto lontano dei terreni di gioco per molto tempo, all’Inter Rafinha ha trovato continuità. Con il ritorno a Barcellona, il trequartista brasiliano è stato utilizzato poco dal tecnico Valverde.

Via a gennaio

Intervistato da Galicia Sport, ecco l’attacco di Mazinho, padre e agente di Rafinha. Queste le sue parole: “E’ una cosa pazzesca. Sicuramente dobbiamo trovare una via d’uscita. Rafinha ha bisogno di un club che gli faccia giocare 30 o 40 partite a stagione. Si valuta tutto, anche la cessione a gennaio”.

Chiare le parole di Mazinho. A gennaio Rafinha potrebbe cambiare squadra, con un ritorno in Italia. Negli ultimi giorni, il suo nome è stato accostato alla Roma. L’Inter resta alla finestra, Rafinha è stato determinante nella passata stagione per la qualificazione in Champions League. Qualche settimana fa, mister Spalletti in conferenza stampa ha detto che tornerebbe ad allenare Rafinha.

Il vero trequartista

Un ritorno di Rafinha sarebbe oro per l’Inter. Perchè? I nerazzurri non hanno un vero trequartista di ruolo. Radja Nainggolan ha altre caratteristiche rispetto a quelle che deve avere il giocatore che gioca in quella posizione.

Visione di gioco, grande tecnica, uomo da ultimo passaggio: Rafinha è tutto questo. Il giocatore brasiliano ha già dimostrato le sue qualità con la maglia dell’Inter. Un suo ritorno alzerebbe ancora una volta il tasso tecnico dei nerazzurri, dando più soluzioni in fase offensiva. Dove giocherà Rafinha? Poco più di un mese e lo sapremo, con l’apertura del mercato invernale.