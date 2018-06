Mercato Inter, due club su un difensore: per i nerazzurri però…

Il club di Corso Vittorio Emanuele deve fronteggiare il pressing per un centrale

Mercato Inter – Nuovo assalto milanese per il Galatasaray. Continuano, intanto, le trattative per Yuto Nagatomo, ma non solo. Secondo i media turchi, il vicepresidente Albayrak potrebbe tornare a Milano nei prossimi giorni per convincere l’Inter a cedere Joao Miranda. L’ex Atletico Madrid sarebbe in cima alla lista dei desideri di Terim per la sua esperienza e il carisma.

Miranda potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter, ma secondo quanto riportano in Brasile, il difensore quest’estate potrebbe lasciare i nerazzurri. Secondo futnet.com, le pretendenti non mancano e l’ultima in ordine di tempo è il Palmeiras.

Il club brasiliano ha venduto 4 pezzi pregiati della sua rosa che hanno portato nelle proprie casse un discreto bottino, pronto a essere reinvestito sul mercato. Oggi, uno dei punti deboli della squadra di Roger Machado, è la difesa. Per risolvere questo problema, la dirigenza ha individuato in Joao Miranda l’obiettivo numero uno. Se ne parlerà dopo il Mondiale.

Il giocatore ha parlato del suo futuro nei giorni scorsi

Joao Miranda, impegnato al Mondiale di Russia con il suo Brasile, ha parlato del suo futuro all’Inter.

Il difensore nerazzurro, ai microfoni di tre3uno3, ha assicurato di non voler cambiare maglia e confermato la propria volontà di continuare a giocare nel campionato italiano.

“E’ stata messa in discussione la mia situazione nella squadra ma io penso solo a lavorare bene. Il livello del torneo è altissimo, le big stanno avendo difficoltà. Chiunque è qui ci sta perché lo merita e perché si è preparata molto bene. Sappiamo delle nostre difficoltà ma questa vittoria ci rafforza”.