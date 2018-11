Mercato Inter, doppia operazione in vista con il Sassuolo (CittàCeleste)

Mercato Inter, doppia operazione con il Sassuolo

Mercato Inter – Ausilio sta lavorando già da adesso per rinforzare l’Inter nel mercato di gennaio. Tanti sono i nomi presenti sul taccuino del ds interista ma, nell’ultimo periodo, due nomi in particolare stanno prendendo piede. Partiamo dal primo: Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo è finalmente arrivato nella stagione della consacrazione, dopo stagioni da eterna promessa.

E, a coronazione di ciò, è arrivata la prima convocazione in Nazionale per il funambolo neroverde. Mancini infatti l’ha chiamato insieme agli altri due esordienti Tonali (anche lui nel mirino dell’Inter) e Vincenzo Grifo, tedesco di chiare origini italiane, per le prossime due sfide contro Portogallo e Stati Uniti.

Il Sassuolo valuta il cartellino del classe 1995, stando a quanto riporta Città Celeste, intorno ai 10 milioni di euro, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2020. Si tratterebbe quindi di un innesto a basso costo, ma di grande qualità, in un reparto nel quale l’Inter ha la coperta molto corta. Ma non è finita qui.

Anche Duncan nel mirino

Mercato Inter – Ausilio però non segue solo Stefano Sensi. Nel mirino, infatti, c’è un altro centrocampista neroverde, tra l’altro ex nerazzurro. Stiamo parlando, ovviamente, di Alfred Duncan. Di lui in ottica Inter si parla quasi in ogni sessione di calciomercato ma, questa volta, sembra davvero che il suo ritorno possa concretizzarsi.

Già perché, secondo Città Celeste, l’arrivo del ghanese è più probabile, al momento, di quello di Stefano Sensi, se non altro perché il suo cartellino costerebbe ancora meno di quello dell’italiano. Staremo a vedere cosa accadrà, poiché esiste la possibilità che arrivino entrambi all’Inter. Per arrivare a gennaio però ci vuole tempo, nel frattempo ci sono ancora un sacco di partite da giocare.