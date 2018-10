Mercato Inter, Di Marzio sul futuro di Chiesa e Barella: cosa potrebbe accadere l’estate prossima

Mercato Inter, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Chiesa e Barella, nel prossimo mercato estivo potrebbero cambiare squadra

Mercato Inter, dagli studi di Sky Sport, durante il programma ‘Sky Calcio Show’, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Nicolò Barella e Federico Chiesa. I due giovani giocatori azzurri, che stanno facendo bene in questo inizio di stagione, sono seguiti da vicino da molti top club, tra cui l’Inter.

Al momento non sono in vendita, ma la prossima estate potrebbe vedere il cambio di maglia dei due talenti italiani. Gianluca Di Marzio ha commentato brevemente la situazione. Cagliari e Fiorentina non hanno intenzione di cedere i loro gioielli, ma davanti ad una proposta indecente, potrebbero cedere e aprire alla cessione dei calciatori.

Le parole del giornalista

“Chi vorrà Barella e Chiesa dovrà pagarli a peso d’oro”, così Di Marzio poco fa. Il valore dei due giocatori sta salendo rapidamente. Su Barella l’Inter è vigile e potrebbe avere la meglio sulla concorrenza. Il centrocampista è un grande tifoso dei nerazzurri e questo potrebbe portare Barella a indossare la maglia dell’Inter dalla prossima stagione.

Non solo l’amore per la Beneamata, ma una crescita notevole del giovane calciatore italiano, già nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Barella sta esprimento tutte le sue qualità. Forte la concorrenza del Liverpool, sarà determinante la volontà del centrocampista.