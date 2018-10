Mercato Inter | Dalla Spagna una doccia gelata: “Inter su Modric?…”

Mercato Inter, netta chiusura dalla Spagna

Mercato Inter – La trattativa tra Inter e Modric non è ancora terminata. Stando a quanto dichiarato da Piero Ausilio, il croato non arriverà a gennaio, è impossibile ha detto il DS nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero intenzionati a riprovare l’assalto al centrocampista croato, forti dei rapporti ormai sfilacciati con l’allenatore delle merengues e degli accordi presi in estate.

Defensa Central, noto sito vicino alle vicende del Real Madrid, non è certamente d’accordo con la versione dei fatti dei media italiani. Infatti, “Come facciano gli italiani a credere che un giocatore che ha vinto tutto al Real Madrid e sia sulla buona strada per vincere il Pallone d’oro possa essere infelice in una squadra che lo ha portato nell’élite del calcio mondiale. Bugie e altre bugie dall’Italia alle quali i madrististi non credono”.

