Mercato Inter: corsa a due per un difensore dell’Atletico Madrid

Mercato Inter – Savic nel mirino della Juventus ma anche dei nerazzurri.

La pausa per le Nazionali consentirà a Spalletti di studiare possibili nuove mosse in virtù delle prossime gare e soprattutto di recuperare qualche infortunio. C’è da capire anche come si muoveranno Icardi e Lautaro con l’Argentina e se ci sarà la possibilità di schierarli insieme come invoca buona parte della tifoseria. Non solo, c’è anche il mercato che continua a tenere banco e sono sempre vari i nomi che si rincorrono per i nerazzurri.

L’ultima indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna dove secondo l’As, il centrale dell’Atletico Madrid, Stefan Savic, sarebbe finito nel mirino della Juventus. Un interesse che potrebbe concretizzarsi già a gennaio, ma sempre secondo il quotidiano sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter che troverebbe nel difensore serbo il sostituto di Miranda. Quest’ultimo, infatti, potrebbe lasciare i nerazzurri già a giugno per tornare in Brasile. Non solo in campionato, ma anche sul mercato il duello tra bianconeri e nerazzurri.