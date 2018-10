Mercato Inter, con gli introiti Champions un nome per reparto: il sogno è…

Inter: questi gli obiettivi

L’Inter ha sorpreso davvero tutti con le due vittorie in Champions League. Il girone composto anche da Barcellona, Tottenham e Psv aveva tagliato le gambe ai nerazzurri prima di iniziare. La squadra di Spalletti, entrata in quarta fascia, è partita alla grande. Due match con altrettante vittorie contro Tottenham e Psv. Adesso cambiano tutti gli scenari. In particolar modo le casse della società si riempiono di denaro considerati i recavi provenienti da un San Siro stracolmo e dai premi della Champions. Soltanto i sei punti, valsi più di quattro milioni di Euro potrebbero lievitare e raggiungere quota 44 milioni.

I nomi

Luciano Spalletti ha già chiesto un nome per reparto. In difesa si cerca un difensore centrale, in attesa della decisione di Joao Miranda, e si pensa ad un possibile parametro 0. Si tratta di Kompany del Manchester City ma occhio al compagno di squadra e di reparto Mangala. Il francese era stato proposto anche la scorsa estate. I nerazzurri hanno cercato informazioni anche sui centrali degli Spurs Alderweireld e Vertonghen.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, sono tutti restati stupiti dal talento di Lozano del Psv. Ma sul messicano è pronta a scatenarsi una vera asta.

Il sogno

Con i soldi provenienti dalla Champions, arriveranno ancora rinforzi. Alla rosa manca un centrocampista, un leader vero e proprio. Il sogno rimane sempre Luka Modric che non è sicuramente felice al Real Madrid. La squadra spagnola non sta brillando ed il croato avrebbe iniziato a lamentarsi svariate volte per l’atteggiamento dei compagni. L’accordo con il calciatore è stato già abbozzato( 5 anni a 10 milioni di Euro 3 all’Inter e 2 in Cina). Questa volta, però, Florentino Perez lascerebbe partire il centrocampista per 20-30 milioni di Euro pur di non perderlo a 0 nella prossima estate