Mercato Inter, clamorosa ipotesi per Keita a gennaio

Mercato Inter, ecco la clamorosa ipotesi per Keita a gennaio: proposto al Milan per il prestito.

Archiviata la parentesi National League, occhi puntati sul campionato e sulla Champions. Per l’Inter saranno venti giorni di fuoco dove incontrerà Frosinone, Juventus, Roma in campionato mentre in Champions avrà da sfidare Tottenham e PSV. Con l’arrivo di Marotta, però, c’è molta attesa anche per quelle che saranno le mosse di mercato che si susseguiranno con l’ex dirigente della Juventus.

Molte sono le voci sulle probabili cessioni. Insistenti sono quelle che riguardano Candreva, molti lo accostano al Torino ma più volte il suo entourage ha escluso fa!e ipotesi ai nostri microfoni. Esclusa,quindi, la possibile cessione dell’ex Lazio,a poter lasciare i nerazzurri in prestito a gennaio è Keita. Nelle ultime ore circola la voce che la società nerazzurra potrebbe proporlo al Milan. Il rendimento di Keita è al di sotto le aspettative, in più manca ancora il gol per l’ex biancoceleste. L’Inter potrebbe sacrificarsi per far spazio a qualche nuovo innesto.