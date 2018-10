Mercato Inter | Il centrocampista non rinnova, l’Inter…

Mercato Inter, occhi su Ramsey

Mercato Inter – Iniziano a delinearsi i primi possibili acquisti a parametro zero. Uno di questi sarà Aaron Ramsey, il gallese non rinnoverà con l’Arsenal, queste le sue parole:

“Sembrava avessimo trovato l’accordo, era ad un passo, poi però non è stato più così. Ora devo pensare a dare tutto per l’Arsenal fino a giugno. Succede, non sono deluso ma è una decisione che ha preso il club e per questo bisogna accettarla”.

Il centrocampista gallese potrebbe essere un colpo importantissimo per il centrocampo nerazzurro, tecnica corsa e visione di gioco fanno di lui tra i migliori nel suo ruolo.

Lo splendido gol contro il Fulham

⚽ #PremierLeague I #FULARS 1-5 AZIONE DA STROPICCIARSI GLI OCCHI! 🎯 Sul campo del Fulham l'Arsenal di Unai Emeri conquista la 9^ vittoria consecutiva, coronata da questa MERAVIGLIOSA azione che ha portato al 3^ Goal ospite siglato da Aaron #Ramsey 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿! pic.twitter.com/AN5P0S0q9m — Vita Sportiva (@vitasportivait) October 7, 2018

Fonte: Sport Mediaset

