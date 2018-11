Mercato Inter, Miranda via a gennaio

Mercato Inter – Joao Miranda potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio, il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno, i nerazzurri potrebbero monetizzare la sua cessione. “Dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione in base a cui JorgeMendes starebbe lavorando per portare il brasiliano al Siviglia addirittura a gennaio: se così fosse, il club nerazzurro non si farebbe trovare impreparato”- si legge su Tuttosport.

Leggi anche: Inter Store | La maglia della Champions League è “difettosa” ecco perché

(ID) Sébastien Frey: “Sono molto affezionato all’Inter. Areola? In Italia…”

Ad un’uscita corrisponde un’entrata, ecco perché Ausilio sta sondando il terreno per il difensore centrale della Sampdoria Joachim Andersen, in caso di addio del brasiliano.“La presenza di Osti e Romei alla gara di Youth League tra Inter e Barcellona al fianco di Ausilio è prova provata di come le società stiano già individuando le contropartite tecniche per mandare a dama l’operazione a fronte di una valutazione da parte della Samp di 25-30 milioni per il giocatore. Che, nei piani dell’Inter, dovrà essere il sostituto di Joao Miranda” – racconta il quotidiano.

Fonte: Tuttosport