Mercato Inter, le big d’Europa hanno messo gli occhi su un tuo pilastro…

Mercato Inter. L’anno scorso e’ stato uno dei pilastri dell’Inter, che ha conquistato la qualificazione in Champions League, dopo sei anni di assenza. Stiamo parlando di Ivan Perisic, che con le sue 11 reti e i suoi assist, aveva contribuito in modo notevole al raggiungimento del traguardo. Ecco perchè la società aveva rifiutato le offerte proveniente dai club stranieri. Attualmente, però, la situazione si è totalmente capovolta. L’esterno croato non riesce più a segnare e ad offrire assist decisivi ai suoi compagni, ma si fa notare per il suo sacrificio in fase di copertura.

L’indiscrezione di Tuttosport

Mercato Inter. Nonostante le mille difficoltà, l’allenatore dei nerazzurri, Luciano Spalletti, continua a schierarlo titolare. Ma sia lui che i tifosi si aspettano altro dal numero 44, che secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, potrebbe essere ceduto. Il Manchester United lo voleva, ma su di lui ci sono anche altri club inglesi, così come il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid. Il suo nome potrebbe essere in cima alla lista dei partenti di Marotta. Di sicuro ci vorrà un’inversione di rotta nel rendimento, perché l’Inter valuta il vicecampione del mondo 50 milioni e oggi Perisic è lontano dal valere quella cifra.

