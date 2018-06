Mercato Inter, Biasin promuove i nerazzurri a pieni voti. Il tweet

Mercato Inter, Biasin: “Nessuna cessione tra i big”

Mercato Inter – Fabrizio Basin, giornalista di fede nerazzurra, ha commentato così il mercato dell’Inter al 30 Giugno attraverso il proprio canale twitter:

“È il 30 di giugno: primo bilancio. Plusvalenze fatte, 5 nuovi acquisti, nessuna cessione tra i big. Il paradosso (e in qualche modo anche “la sfortuna”) è che il mercato inizia ufficialmente domani. Intanto però, bravissima Inter”.

Una promozione a pieni voti, che autorizza i tifosi a pensare in grande. In attesa dei colpi di Luglio, che si preannunciano importanti al pari di quelli del mese che si sta per chiudere.

fonte: twitter