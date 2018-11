Mercato Inter, Bastoni è il futuro. Ma la cifra è da capogiro

Mercato Inter, il milionario investimento per Bastoni

Mercato Inter. Su Bastoni l’Inter ha puntato molto. Venuto su in una nidiata di giovani molto interessanti del settore giovanile dell’Atalanta, il difensore è in presto quest’anno al Parma, dove i nerazzurri sperano si faccia le ossa per poi riportarlo a respirare, una volta maturo, l’ebbrezza di San Siro.

L’Inter, come riporta questa mattina Calciomercato.com ha messo a bilancio Bastoni per una cifra di 31,1 milioni di euro. Detta così potrebbe suonare una tantino esagerata la valutazione per un giocatore che, ancora, ha tutto da dimostrare. E l’inter da perdere.

“In realtà – spiega il quotidiano telematico – L’Inter ha pagato 31,1 milioni all’Atalanta perché la Dea ha versato ben altri milioni ai nerazzurri per diversi giovani nelle ultime due estati: la famiglia Percassi ha preso Eguelfi per 6 milioni nel giugno 2017, poi i talenti Bettella e Carraro per rispettivamente 7 e 5 milioni nel giugno del 2018. Totale, 18 milioni di euro incassati a fronte di 31 milioni investiti per Bastoni”.

Quindi, in buona sostanza, all’Inter il giocatore è costato realmente 13 milioni. Senza contare che sia L’Inter che l’Atalanta hanno fatto ricche plusvalenze. Ai nerazzurri queste sono servite per uscire dal FFP.

I dirigenti nerazzurri sperano di aver fatto il colpo grosso e di far crescere il giovane alle spalle dei colossi Skriniar e de Vrij. Non si può dire, infatti, che Bastoni non abbia maestri d’eccellenza. L’Inter ci ha puntato convinta. E se lo ha fatto è perché in questo ragazzo ha intravisto qualità fuori dalla norma.