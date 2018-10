Mercato Inter | Barella nel mirino: il giocatore gradisce. Ecco i dettagli

Mercato Inter | I nerazzurri mettono nel mirino Barella del Cagliari che gradisce l’ipotesi di trasferimento

Mercato Inter | Niccolò Barella è uno dei nomi in cima alla lista di Piero Ausilio per rinforzare l’Inter da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Ai nerazzurri servono rinforzi sulla linea mediana del campo, visto che la coperta è attualmente corta, contando solo 4 arruolabili. Il profilo ricercato è quello di un giocatore che possa affiancare Brozovic, garantendo qualità e quantità. Uno dei profili maggiormente seguiti è quello di Barella, giovane centrocampista in forza al Cagliari.

Ausilio segue il ragazzo da tempo, e stando a quanto riportato da Calciomercato.com ci sarebbero importanti sviluppi. Al momento sarebbe esclusa l’ipotesi di un trasferimento all’estero. Sul giocatore quindi resterebbero vivi gli interesse di Napoli, Milan e della stessa Inter. I nerazzurri si starebbero muovendo per portare alla corte di Spalletti Barella in estate. Il ragazzo avrebbe dato un feedback positivo all’ipotesi di trasferimento, e questa sarebbe la vera novità del momento.

Ausilio sta quindi lavorando per trovare la soluzione migliore per strappare il giovane talento al Cagliari. Il presidente Giuliani fa del suo giocatore una valutazione molto alta, per questo il piano dell’Inter è quello di provare ad inserire delle contropartite per far decollare la trattativa.