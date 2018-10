Mercato Inter, Barella coinvolge Nainggolan. A gennaio sarà rivoluzione

La crescita di un predestinato

Nicolò Barella è sicuramente il calciatore italiano del momento. La presenza da titolare nell’undici scelto da Roberto Mancini per affrontare l’Ucraina è stata l’ennesima soddisfazione.Sul centrocampista italiano sono puntati gli occhi di mezza serie A. L’Inter lo segue già dallo scorso anno e sono frequenti i contatti per portarlo a Milano.

Nel corso dell’intervista, rilasciata a RaiSport, il calciatore è stato paragonato a Radja Nainggolan,un altro ex Cagliari ora in nerazzurro, con il quale ha in comune lo stesso procuratore. Alessandro Beltrami ha curato il passaggio del belga dalla Roma all’Inter e dialoga frequentemente con Ausilio per regalare anche al classe 1997 il salto di qualità. Intanto sul paragone con il numero 14 di Luciano Spalletti, il talento sardo risponde con queste parole:

“Fa piacere essere accostati a lui . È uno dei centrocampisti più forti in Europa, però siamo diversi,: lui ha più forza, magari io più esplosività. Siamo uguali nel fatto che quando entriamo in campo diamo tutto”.

Il piano nerazzurro

L’Inter, oramai è evidente, cerca un centrocampista di personalità che possa garantire continuità a Spalletti. Roberto Gagliardini non convince e Joao Mario non ha ancora collezionato la prima presenza stagionale. Per questo motivo, i soli Nainngolan, Brozovic e Vecino non possono sicuramente giocare tutti gli impegni. Servono rinforzi e, con i ricavi della Champions più qualche cessione ( l’ex Sporting Lisbona), il reparto dei nerazzurri potrebbe rinforzarsi proprio con Nicolò Barella. Si segue anche il futuro di Rafinha, sempre più lontano da Barcellona, che volerebbe di corsa a Milan per riabbracciare gli ex compagni.