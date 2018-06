Mercato Inter, Ausilio lavora per Dembèlè ma valuta anche…

Dembèlè la prima scelta, ma Ausilio valuta anche un’altra pista

Dopo Nainggolan, Piero Ausilio lavora per un altro innesto a centrocampo. Oltre alla forte candidatura di Dembèlè del Tottenham, “sul taccuino della dirigenza nerazzurra c’è William Carvalho.

L’Inter vuole ottenere subito il sì del calciatore e capire se c’è davvero la possibilità di questa risoluzione anticipata con lo Sporting Lisbona, ora una vera polveriera. Intanto il Bordeaux avvisa l’Inter per Malcom alla ricerca dell’obbligo di riscatto: i nerazzurri provano a forzare un po’ i tempi alla ricerca dell’accordo”. Questi gli aggiornamenti sui prossimi obiettivi dell’Inter per questa sessione di calciomercato secondo Giammarco Menga di Premium Sport.

I nerazzurri fiutano un altro affare a parametro zero

L’Inter starebbe seriamente valutando l’ingaggio di William Carvalho e proverà ad ottenere subito il suo sì. Per poi capire se ci sia effettivamente la possibilità di ingaggiarlo a zero.

Carvalho, come buona parte dei suoi compagni di squadra, ha chiesto la risoluzione unilaterale del contratto, dopo essere stato aggredito da alcuni tifosi a maggio, ma lo Sporting Club minaccia di rivolgersi alla FIFA.

L’Inter vuole evitare di essere coinvolta in una causa e quindi sarebbe disposta ad ingaggiarlo a parametro zero solamente se dovessero arrivare delle rassicurazioni dai suoi legali, in caso contrario non è da escldere che alla fine i due club possano iniziare una trattativa. Da questo punto di vista ottenere subito il sì del mediano potrebbe aiutare e non poco i nerazzurri.