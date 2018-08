Mercato Inter | GDS: Ausilio torna sull’esterno d’attacco, Milan sfidato

Mercato Inter | L’Inter torna sull’esterno d’attacco, Ausilio lancia la sfida al Milan

Mercato Inter | Ausilio ha in mente di piazzare ancora qualche colpo per accontentare Spalletti e consegnarli una squadra all’altezza delle competizioni che dovrà affrontare. Il ds dell’Inter ha dimostrato, durante questa sessione di calciomercato, di saper piazzare colpi a sorpresa. Ed una nuova sorpresa è quella svelata oggi dalla Gazzetta della Sport.

L’Inter infatti sarebbe tornata sulle tracce di Bernard, esterno d’attacco brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk. A rendere particolarmente interessante il profilo del giocatore brasiliano è il fatto che il suo contratto con il club ucraino è scaduto, e di conseguenza approderebbe a parametro zero. L’inter cercava un paio di rinforzi in quel ruolo all’inizio del mercato, e dopo l’arrivo di Politano i nerazzurri hanno visto sfumare Malcom. Potrebbe essere quindi Bernard il secondo esterno d’attacco richiesto da Spalletti.

La ricostruzione della Gazzetta dello Sport

“Nell’ultima puntata di ieri, però, è entrato in gioco un nuovo personaggio: Piero Ausilio, d.s. dell’Inter. Una bella aggiunta di pepe. Perché ora a contendersi la «bella» ci sono addirittura due cugini. Già alcuni mesi fa l’Inter si era mossa per Bernard. Semplici contatti con l’agente Giuliano Bertolucci, cui però non si diede seguito.

Ausilio virò prima su Malcom, poi portò ad Appiano Gentile Matteo Politano come rinforzo per le fasce. Fine del discorso? Sino a ieri sembrava di sì. Perché proprio quando il destino di Bernard pareva ormai circoscritto al bivio Milan-Chelsea, i nerazzurri si sono rifatti sotto. Un semplice messaggio recapitato a uno dei procuratori: aspettate a firmare con qualcuno, ci siamo anche noi.

Anche se dalla sponda nerazzurra del Naviglio giurano di no. Non è comunque arrivata un’offerta vera e propria, ma solo la richiesta di attendere sino a martedì o mercoledì. Curiosamente (o no?) gli stessi giorni fissati dal Chelsea come ultimatum per avere una risposta definitiva dall’entourage del giocatore.

Da non trascurare anche l’amicizia che lega Ausilio a Kia Joorabchian, super intermediario che spinge per portare Bernard a Londra. Con Kia il d.s. nerazzurro ha concluso operazioni come Joao Mario e Gabigol. Che lavorino di sponda anche stavolta?”.