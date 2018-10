Mercato Inter: Anthony Martial e Frankie De Jong nuovi obiettivi

Mercato: Ausilio pensa a Martial del Manchester United e De Jong dell’Ajax.

Certo amori non finiscono mai. Non solo Modric, ma per i nerazzurri potrebbe esserci un ritorno di fiamma anche per l’esterno francese Martial del Manchester United. Ausilio ma anche Sabatini avevano già messo gli occhi sul giocatore ma, complice anche la non cessione di Perisic, tutto si concluse con un nulla di fatto. A giugno il contratto di Martial scade e l’Inter potrebbe nuovamente intavolare una trattativa.

Per quanto riguarda Frankie De Jong, i nerazzurri potrebbero sfidare la Juventus nella corsa al mediano dell’Ajax. Anche quest’ultimo é in scadenza di contratto a giugno e Ausilio potrebbe pensare di ripetere l’operazione “parametri zero” già attuata con Asamoah e De Vrij. Tanti nomi, quindi, sulla lista di Ausilio a testimonianza che l’Inter vuol davvero tornare a essere competitiva sia in campionato che in Europa.