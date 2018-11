Mercato Inter: Ancora una bocciatura senza appello, ora è l’Inter che lo molla

Mercato Inter: Malcom ai titoli di coda a Barcellona

(Mercato Inter) Piero Ausilio avrebbe fatto carte false per portarlo a Milano l’estate scorsa, lui scelse Monchi e la Roma…per qualche ora. Salvo poi far girare l’aereo verso la Spagna ed accasarsi al Barcellona per la modica cifra di 40 milioni di euro. Sembrava un acquisto top, uno di quelli davvero destinati a spostare gli equilibri. Poi strada facendo sono emersi retroscena davvero strani. Valverde non aveva richiesta il suo acquisto, logica conseguenza un impegno centellinato con il contagocce sia in campionato che in Champions. Pochi minuti, poche apparizioni, diverse polemiche sollevate dal giocatore e dal suo entourage.

Ieri il Barca era impegnato nel turno di Copa del Rey, contro il Cultural Leonesa che milita nella terza serie iberica. Schierato nell’undici titolare, Malcom ha dato prova che Valverde ha tutte le ragioni a preferirgli altri.

Ne dà conto il sito Calciomercato, com che parla di prova disastrosa del brasiliano con 14 palle perse e solo un quarto dei palloni giocati andati a buon fine. Numeri che fotografano una nuova clamorosa bocciatura per il brasiliano.

Malcom chi?

I blaugrana hanno faticato non poco per avere ragione dell’avversario, messo KO solo al 91mo con un gol di Lenglet.

L’esperienza di Malcom in Catalogna pare davvero arrivare ai titoli di coda, da diverse settimane ormai si parla di cessione.

E quando gira questa parola, il nome dell’Inter salta fuori subito come per magia. In Spagna si parla di un possibile trasferimento in nerazzurro, non a gennaio causa slot degli extracomunitari nerazzurri tutti impegnati ma nel prossimo mercato estivo. L’ipotesi lasciata circolare dall’entourage del giocatore stavolta non fa presa a Milano, adesso è l’Inter a dire di no, “questo Malcom non intriga per atteggiamenti prima ancora che per prestazioni”.Come dice il proverbio, chi è causa del suo mal pianga sé stesso.

Fonte Calciomercato.com