Mercato Inter, ancora un colpo di scena sull’affare Malcom: i dettagli!

Inter non molla la presa

L’Inter continua in maniera asfissiante la propria campagna acquisti. Dopo aver archiviato anche il colpo Matteo Politano, si punta ancora Malcom del Bordeux. Il brasiliano nella giornata di ieri aveva disertato l’allenamento per motivi famigliari. Il calciatore desidera i nerazzurri e spera che possa avvenire la fumata bianca.

Intanto, oggi il ragazzo si è presentato al ritiro della propria squadra per preparare la prossima stagione. Questa indiscrezione di mercato demoralizza i piani dell’Inter che non riesce a trovare la formula giusta per convincere il club francese.

Il club nerazzurro propone un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i transalpini – come ha dichiarato nei giorni scorsi l’agente del calciatore Fernando Garcia – non hanno alcuna intenzione di accettare un’offerta senza l’inserimento dell’obbligo di riscatto. L’incasso sarebbe utilizzato per trovare il sostituto dell’esterno.

I dirigenti di Corso Vittorio Emanuele fanno leva sulla volontà del giocatore ma in Premier molti club si sono monitorati per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Luciano Spalletti</strong> necessita di almeno un altro esterno dopo l’arrivo di Politano considerati i vari impegni che attendono l’Inter nella prossima stagione. Dopo aver presentato Radja Nainggolan, saranno ufficializzati a breve anche De Vrij. Asamoah e Lautaro Martinez.

FOnte calciomercato.com